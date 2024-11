Roma-Bologna, Dybala stupito dall'esclusione di Juric: alle 13:30 era previsto il provino decisivo

Continua a regnare il caos in casa Roma e domani nel match contro il Bologna i giallorossi dovranno fare a meno di Paulo Dybala, il quale, come annunciato da Ivan Juric in conferenza stampa alle 12, salterà la partita per un fastidio muscolare. Come svelato dal giornalista di Sky Sport Paolo Assogna ai microfoni dell'emittente radiofonica, l'attaccante argentino è rimasto piuttosto stupito dall'esclusione poiché alle 13:30 ci sarebbe stato il provino decisivo per valutare la sue condizioni. La decisione sembra però ormai presa e la Joya non sarà presente contro i rossoblù.

(Radio Manà Manà Sport)