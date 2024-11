ROMA-BOLOGNA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma di Ivan Juric non può più sbagliare e oggi alle ore 15 affronta allo Stadio Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

Davanti a Svilar ci sarà la linea difensiva composta da Mancini, Ndicka e Angelino; a destra giocherà Celik, a sinistra invece spazio a Zalewski. A centrocampo pronta la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti Baldanzi (favorito su Soulé) e Pisilli agiranno alle spalle di Dovbyk. Pellegrini (risentimento muscolare) dovrebbe partire dalla panchina, mentre Dybala non è stato convocato a causa di un fastidio muscolare.

DOVE VEDERE ROMA-BOLOGNA IN TV E IN STREAMING

Roma-Bologna sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk.

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

LE QUOTE

ROMA-BOLOGNA 1 X 2 EUROBET 2.20 3.15 3.55 SISAL 2.25 3.10 3.50 PLANETWIN365 2.20 3.10 3.60 SNAI 2.20 3.20 3.55

LR24