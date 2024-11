Reginaldo: "Ranieri sa creare gruppi solidi, contro il Napoli c'è da attendersi una prova di carattere. Occhio a Soulé"

RADIO MARTE - Domenica alle 18:00 allo stadio Maradona esordirà la nuova Roma di Claudio Ranieri, pronta a sfidare i padroni di casa (capolisti solitari) guidati da Antonio Conte. Di questa importante sfida ne ha parlato in esclusiva sull'emittente radiofonica l'ex attaccante italobrasiliano Reginaldo. Queste le sue parole: "Il Napoli affronterà domenica un avversario difficile, anche se ha tutto per vincere. Di certo c’è da attendersi una prova di carattere dalla Roma, perché il cambio di allenatore porta a una reazione di squadra. Conosciamo Ranieri, è un allenatore che incide molto sulla testa dei calciatori. Sa creare i gruppi solidi, a Cagliari ha ottenuto una salvezza niente affatto facile. La prima cosa sulla quale avrà lavorato è stata sicuramente la necessaria compattezza tattica della squadra e avrà chiesto ai suoi ragazzi di correre tutti insieme per aiutare il compagno. Per quanto sarà una gara difficile per il Napoli. Nella Roma occhio a Soulé che può dar fastidio al Napoli, perché ha qualità tra le linee e se riescono a innescarlo può fare male“.