Napoli-Roma: Ranieri pensa alla difesa a 4 con Soulé ed El Shaarawy esterni nel 4-5-1

Si avvicina Napoli-Roma, gara di campionato delicata e importante per i giallorossi ora allenati da Claudio Ranieri. Il tecnico romano, secondo quanto riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport su X, starebbe pensando a una formazione schierata con il 4-5-1, inserendo quindi un centrocampista in più in mezzo al campo (Pellegrini e Koné ai lati di Cristante), Soulé ed El Shaarawy esterni e Dovbyk unica punta. Verrebbe così messa da parte la difesa a 3.

Pragmatismo con Ranieri. Tra l'equilibrio di un centrocampista in più in mezzo e la difesa a quattro. Reparti stretti e verso questi giocatori contro il Napoli:

4-5-1

Svilar

---

Celik

Mancini

NDicka

Angelino

----

Soule

Koné

Cristante

Pellegrini

El Shaarawi

-----

Dovbyk — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 22, 2024