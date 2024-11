NAPOLI-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Terminata la sosta per le nazionali, la nuova Roma di Claudio Ranieri affronta il Napoli di Antonio Conte alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

Tante novità per i giallorossi, i quali torneranno a giocare con la difesa a 4 e potrebbero schierarsi con un insolito 4-5-1: davanti a Svilar ci sarà la linea composta da Celik-Mancini-Ndicka-Angelino; a centrocampo pronto il trio Koné-Cristante-Pellegrini, mentre sulle fasce possibile spazio per Zalewski (in ballottaggio con Soulé) ed El Shaarawy. In attacco confermato Dovbyk. Verso la panchina iniziale quindi Dybala e Hummels.

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Napoli-Roma infatti sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dovbyk.

LE QUOTE

NAPOLI-ROMA 1 X 2 EUROBET 1.75 3.55 4.80 SISAL 1.75 3.50 5.00 PLANETWIN365 1.76 3.50 4.95 SNAI 1.75 3.60 5.00

