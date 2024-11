NAPOLI-ROMA: arbitra Massa

Davide Massa, della sezione di Imperia, è l'arbitro designato per dirigere Napoli-Roma, in programma domenica alle 18 allo Stadio Maradona. Rossi e Perrotti saranno gli assistenti, con Tremolada come IV uomo. Var e Avar dell'incontro saranno rispettivamente Paterna e Fabbri.

H. VERONA – INTER Sabato 23/11 h.15.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: SERRA

AVAR: MARINI

MILAN – JUVENTUS Sabato 23/11 h.18.00

CHIFFI

PERETTI – BACCINI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

PARMA – ATALANTA Sabato 23/11 h.20.45

MANGANIELLO

PRETI – BHARI

IV: MASSIMI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARIANI

GENOA – CAGLIARI h.12.30

SOZZA

TOLFO – DI MONTE

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

COMO – FIORENTINA h.15.00

MARCHETTI

MELI – ALASSIO

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: SERRA

TORINO – MONZA h.15.00

ABISSO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: PRONTERA

VAR: DIONISI

AVAR: MAZZOLENI

NAPOLI – ROMA h. 18.00

MASSA

ROSSI M. – PERROTTI

IV: TREMOLADA

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI

LAZIO – BOLOGNA h. 20.45

RAPUANO

BINDONI – TEGONI

IV: COSSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

EMPOLI – UDINESE Lunedì 25/11 h. 18.30

MARINELLI

LO CICERO – CORTESE

IV: PERRI

VAR: FABBRI

AVAR: MARESCA

VENEZIA – LECCE Lunedì 25/11 h. 20.45

PAIRETTO

MONDIN – GARZELLI

IV: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA