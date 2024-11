Lecce, ufficiale: esonerato Gotti (COMUNICATO)

Il Lecce saluta Luca Gotti. Come annunciato dalla società salentina tramite una nota, è ufficiale l'esonero dell'allenatore in seguito al pareggio casalingo per 1-1 contro l'Empoli. I giallorossi stavano vivendo un periodo di grande difficoltà con una sola vittoria nelle ultime 10 partite tra Serie A e Coppa Italia e il club ha deciso di dire addio al tecnico classe '67. Ecco il comunicato: "L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune".

(uslecce.it)

