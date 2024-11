Lazio: Dia ha contratto la malaria in Senegal (COMUNICATO)

Brutte notizie per la Lazio di Marco Baroni. Come annunciato dalla Federcalcio senegalese, il centravanti è costretto a saltare il match contro il Burkina Faso poiché ha contratto la malaria e ora restano da capire i tempi di recupero. Ecco la nota ufficiale: "La Federazione calcistica senegalese (FSF) informa i tifosi che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara non prenderanno parte alla partita Burkina Faso-Senegal di giovedì 14 novembre 2024. Boulaye Dia ha contratto la malaria il giorno della sua partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure. I medici della Nazionale stanno monitorando attentamente le condizioni di entrambi i giocatori".

