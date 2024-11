Hellas Verona-Roma: torna dal 1' Pellegrini dopo l'esclusione per scelta tecnica contro il Torino

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, dopo l'esclusione contro il Torino, Lorenzo Pellegrini tornerà titolare nella trasferta contro l'Hellas Verona. Il capitano giallorosso, come detto dallo stesso Juric, nonostante l'infortunio rimediato in allenamento era rimasto escluso per scelta tecnica dall'11 che ha iniziato il match contro i granata. Oggi contro gli scaligeri avrà la sua opportunità di rifarsi.

Dopo l'esclusione per scelta tecnica contro il Toro, torna (ufficiale) dal 1' #Pellegrini a Verona. #VeronaRoma @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 3, 2024