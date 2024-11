Verona-Roma: la moviola. Sul secondo gol gialloblù Kastanos disturba Svilar sull'uscita e gomitata di Magnani su Ndicka

Allo stadio Marcantonio Bentegodi va in scena Hellas Verona-Roma, gara valida per la undicesima giornata di Serie A. L'arbitro dell'incontro è Matteo Marcenaro, affiancato dagli assistenti Meli e Alassio. Il IV uomo è Marchetti, mentre al VAR c'è Pairetto. Infine, l'AVAR del match è Maresca.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

34' - Polemiche sul gol del 2-1 dell'Hellas. Sugli sviluppi di un corner Giangiacomo Magnani colpisce di testa e mette alle spalle di Svilar. Nel momento della battuta del calcio d'angolo, però, il calciatore Kastanos disturba l'estremo difensore della Roma e non gli permette di saltare per andare a deviare il cross. Nella stessa mischia, l'autore del gol colpisce anche Evan Ndicka con una gomitata, con il difensore ivoriano che rimane giù per alcuni minuti. Nessun check da parte del VAR e gol convalidato. Anche l'esperto di DAZN, Luca Marelli, ha confermato che l'azione era irregolare e che la coppia Maresca-Pairetto avrebbe dovuto richiamare Marcenaro per una on-field review.