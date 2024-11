Hellas Verona-Roma: il match analist Salzarulo espulso per proteste dopo il gol di Magnani

Caos a Verona. Dopo il gol del momentaneo 2-1 siglato da Giangiacomo Magnani, staff e giocatori della Roma sono andati a protestare per il mancato fischio di un doppio fallo: l'ostruzione di Kastanos su Svilar e la gomitata dell'autore del gol su Ndicka. A farne le spese è stato il match analist giallorosso, Michele Salzarulo, che al termine dei primi 45 minuti è andato a mostrare all'arbitro Matteo Marcenaro le immagini dell'azione della rete dell'Hellas Verona viziata da due interventi irregolari. Il direttore di gara non ha potuto far altro che estrarre il cartellino rosso che ovviamente non ha placato le proteste del club capitolino.