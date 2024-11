Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Salzarulo. 5mila euro di ammenda al club

È arrivato il referto del Giudice Sportivo dopo l'11esima giornata, che ha visto la Roma impegnata sul campo del Verona. 5mila euro di ammenda al club "per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato due fumogeni e due petardi nel recinto di giuoco, uno di questi, al 30° del primo tempo, in prossimità dei foto grafi posizionati all'altezza di una bandierina del calcio d'angolo"

Un turno di squalifica per il match analyst Michele Salzarulo "per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, criticato in modo irrispettoso una decisione ar bitrale."

(legaseriea.it)

