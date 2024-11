Giudice sportivo: un turno di stop per Pisilli. Cristante entra in diffida, due giornate a Gasperini

Niccolò Pisilli salterà la sfida di lunedì prossimo contro l'Atalanta. Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato con i provvedimenti relativi alla tredicesima giornata e fra questi c'è lo stop di un turno per il centrocampista romano a causa della quinta sanzione stagionale. Entra in diffida Bryan Cristante, al quarto giallo, mentre è arrivata la prima per Ndicka.

Nell'Atalanta, invece, va registrata la squalifica di due giornate per Gasperini, oltre a una multa da 10 mila euro, per aver insultato il Quarto Ufficiale, anche mentre abbandonava il campo di gioco.

(legaseriea.it)

