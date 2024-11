FOTO - Napoli-Roma 0-0 HT

Allo Stadio Diego Armando Maradona sta andando in scena Napoli-Roma, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è fermo sullo 0-0. Il Napoli parte fortissimo e dopo poco più di un minuto sfiora l’1-0 con Kvaratskhelia, il quale sciupa di testa un’enorme occasione a due passi dalla porta difesa da Svilar. I partenopei continuano a spingere e creano occasioni con McTominay (su sponda di tacco di Lukaku) e Politano. I giallorossi si affacciano in area per la prima volta al 18’, ma El Shaarawy sbaglia la misura del cross dopo una buona protezione del pallone da parte di Dovbyk. Quattro minuti più tardi arriva la prima conclusione in porta dei capitolini con Pisilli, ma il suo tiro è centrale e Meret blocca facilmente. McTominay spaventa nuovamente la Roma, ma Svilar è attento e copre bene il suo palo. I padroni di casa controllano il gioco e mettono in difficoltà gli avversari soprattutto sulle fasce, ma la difesa degli uomini di Ranieri resiste. Il primo tempo si chiude quindi sullo 0-0. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.