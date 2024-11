FOTO - Hellas Verona-Roma 3-2

Allo stadio Marcantonio Bentegodi, la Roma di Ivan Juric alle 18:00 ha affrontato un Hellas Verona in piena crisi di risultati. Il match è terminato 3-2. L'inizio è incoraggiante, con i giallorossi che per due volte vanno ad un passo dal vantaggio. Al minuto 2 Dovbyk viene pescato tra le linee, l'ucraino arriva al tiro ma trova la parata di Montipò. L'azione viene poi fermata per una posizione di fuorigioco da parte dell'attaccante ex Girona. Al 12' Zalewski trova la rete che porta in vantaggio i capitolini, ma ancora una volta viene segnalato l'offside. Un minuto più tardi è ancora l'esterno italopolacco a rendersi protagonista, questa volta in negativo. Il classe 2002 tenta un'apertura verso Ndicka, ma il pallone è troppo corto e ad approfittarne è Tengstedt che da solo davanti a Svilar non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. La reazione della Roma è immediata, con gli uomini di Juric che continuano ad avere il pallino del gioco tra i piedi. Al 28', infatti, arriva il pareggio dei giallorossi con Matias Soulé. L'argentino si scrolla di dosso le tante critiche ricevute ultimamente e spedisce in porta un bel cross di Zalewski. Al 34' dagli sviluppi di un corner è Magnani a riportare in vantaggio l'Hellas tra le polemiche dei giocatori della Roma per un mancato check del VAR sul contatto Kastanos-Svilar. Dopo due minuti di recupero l'arbitro Marcenaro manda entrambe le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa la reazione degli uomini di Ivan Juric è immediata. Al minuto 53 una grande azione confezionata da Koné-Celik-Dovbyk porta alla rete dell'ucraino che pareggia i conti. Dopo il 2-2 partita che cala di intensità e di ritmo con gli scaligeri che si abbassano e tentano di ripartire in contropiede. Unico brivido gialloblù al 71' con Duda che prova la conclusione direttamente da calcio d'angolo, ma Svilar non si fa sorprendere. Nel finale Roma che tenta di alzare i giri del motore, all'80' Dybala va vicinissimo al gol vittoria su calcio di punizione. All'84' è ancora la Joya ad andare a millimetri dalla rete del 2-3, l'ex Juventus non riesce però a ribadire in porta l'assist di El Shaarawy. Nel miglior momento della Roma, però, l'Hellas riparte in contropiede e Harroui fulmina Svilar per la terza volta. Nel finale la squadra di Zanetti rimane in 10 dopo l'espulsione di Livramento, ma questo non basta per trovare il gol del 3-3 negli ultimi assalti. Ecco i migliori scatti del match.