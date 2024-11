Como-Monza, infortunio per Alberto Moreno: lo spagnolo in dubbio per la sfida contro la Roma

Problemi per Cesc Fabregas ed il suo Como. Nel match andato in scena oggi contro il Monza, infatti, il tecnico spagnolo ha perso un altro giocatore per infortunio. Si tratta di Alberto Moreno, che al minuto 80 della gara ha dovuto anticipatamente lasciare il campo per una contusione al ginocchio dopo uno scontro con il terzino brianzolo, Birindelli. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori esami, ma l'esperto trentaduenne è in dubbio per la sfida contro la Roma, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A ed in programma il 15 dicembre.