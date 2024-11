Belgio, il ct Tedesco: "Lukaku ha un'infiammazione al ginocchio cronica. Dovrà stare fermo per 3/4 giorni"

Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Israele, valida per la sesta giornata della fase a gironi della Nations League e in programma oggi alle ore 20:45. Tra i vari temi trattati il ct si è soffermato sulle condizioni di Romelu Lukaku, il quale ha lasciato il ritiro della nazionale per un piccolo problema fisico. Restano quindi da valutare le condizioni di Big Rom in vista match di domenica contro la Roma. Ecco le parole di Tedesco: "È voluto scendere in campo a tutti i costi scendere contro l’Italia, per noi si trattava di una finale. Ora però si è ripresentata l’infiammazione al ginocchio cronica, ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione per la partita contro Israele. Dovrà stare fermo per 3/4 giorni e non potrà nemmeno allenarsi".