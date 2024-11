Atalanta: terapie per Bellanova in attesa degli esami strumentali per il fastidio al flessore. Lavoro individuale per Kolasinac, Djimsiti e Godfrey

All'indomani della vittoria per 1-3 in casa del Parma, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, prossimo avversario della Roma in campionato, è tornata ad allenarsi a Zingonia in mattinata. La squadra è stata divisa in due gruppi: seduta di scarico per chi ha giocato gran parte della gara di ieri, lavoro in campo per chi è rimasto in panchina o è subentrato. Ansia per le condizioni di Bellanova, il quale ha svolto delle terapie in attesa degli esami strumentali per capire l'entità del fastidio al flessore. Lavoro individuale, invece, per Kolasinac, Djimsiti e Godfrey. Terapie anche per Zappacosta e Scamacca.