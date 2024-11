Atalanta, nessuna lesione al flessore per Bellanova: ci sarà contro la Roma

Buone notizie per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Come riferito dall'emittente televisiva, Raoul Bellanova si è sottoposto a degli esami strumentali in seguito al fastidio al flessore accusato contro il Parma e sono state escluse lesioni. L'esterno sarà già a disposizione per la trasferta di Champions League contro lo Young Boys di domani e sarà disponibile anche per il match di lunedì contro la Roma. Da valutare, invece, le condizioni di Berat Djimsiti e Sead Kolasinac, i quali non sono ancora al meglio.

(Sky Sport)