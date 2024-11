As Roma: valutazioni in corso sul futuro di Juric. Escluso il ritorno di De Rossi, possibili novità domani

Dopo la sconfitta contro il Verona che ha ributtato la Roma nel baratro della crisi, il futuro di Ivan Juric è sempre di più in bilico. Secondo il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport sarebbero in corso della valutazioni che però verrebbero confermate domani e non stasera. Si esclude però il possibile ritorno di Daniele De Rossi, considerato dai Friedkin un allenatore forte in prospettiva ma non ancora pronto, mentre potrebbe arrivare un nome d'alto profilo in grado di calmare la piazza e far ripartire la squadra.

