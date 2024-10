VIDEO - Juric su Le Fée: "Enzo mi piace per il modo in cui lavora. Ci tornerà molto utile"

Torna a parlare in conferenza stampa mister Ivan Juric e lo fa alla vigilia di Roma-Inter, match valido per l’ottava giornata di Serie A in programma domani alle 20:45 allo stadio Olimpico. Il tecnico croato tra i vari temi trattati all'interno della conferenza, si è soffermato anche su Enzo Le Fée, centrocampista arrivato in estate dal Rennes e che è rimasto fermo nell'ultimo mese e mezzo. Ecco le parole del tecnico dell'allenatore della Roma: "Enzo mi piace come lavora, soprattutto per intelligenza calcistica. Per esperienze passate è simile al nostro modo di giocare. Lo vedo crescere giorno dopo giorno e non appena troverà la giusta condizione ci sarà molto utile".