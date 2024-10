VIDEO - Juric su Dybala e Dovbyk: "Sono entrambi al 100%, li gestiremo in base alla partita"

Torna a parlare in conferenza stampa mister Ivan Juric e lo fa alla vigilia di Roma-Inter, match valido per l'ottava giornata di Serie A in programma domani alle 20:45 allo stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati, ciò che più premeva erano le condizioni di Paulo Dybala ed Artem Dovbyk, entrambi in forse per la partita contro i nerazzurri. Ecco la risposta del tecnico croato: "Artem è tornato con un piccolo fastidio ma ha recuperato. Paulo ha fatto una buona fase di recupero con 3/4 ottimi allenamenti alle spalle. Li gestirò in base alle partite ma sono entrambi al 100%".