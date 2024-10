Venezia, Di Francesco: "Abbiamo creato tante difficoltà alla Roma, siamo stati fastidiosi"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, valida per la settima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Tra i vari temi trattati il tecnico si è soffermato sulla sconfitta per 2-1 rimediata contro la Roma allo Stadio Olimpico. Ecco le sue parole.

Cosa rimane della partita contro la Roma al netto dei progressi?

"A caldo avevo rabbia, a freddo e ragionando a mente lucida ho visto tante cose positive. Ora dobbiamo dare continuità a ciò che stiamo facendo, anche se non è facile. Ho visto una squadra che ha creato tante difficoltà alla Roma, siamo stati fastidiosi. Ci vuole del tempo per arrivare dove voglio, cerco di mettere i ragazzi nelle condizioni di dare il meglio".