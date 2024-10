Serie A, vittoria Lazio in rimonta: 2-1 all'Empoli. Bologna-Parma 0-0

Nel pomeriggio di Serie A due partite in scena per la settima giornata: allo Stadio Olimpico la Lazio batte 2-1 l'Empoli, al Dall'Ara termina in parità tra Bologna e Parma. In casa i biancocelesti vincono in rimonta: al 9' Esposito porta in vantaggio l'Empoli, nel finale di primo tempo Zaccagni pareggia i conti e all'84' Pedro regala la vittoria alla formazione di Baroni. Il Bologna, invece, in casa non va oltre lo 0-0 con il Parma.

Con questi risultati, la Lazio sale a 13 punti in classifica mentre l'Empoli resta a 10. Bologna e Parma raggiungono rispettivamente 8 e 6 punti.