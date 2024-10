La giornata di Serie A si è conclusa con la netta vittoria, per 3-0, del Monza in casa del Verona. Ad aprire il match è la rete di Mota al 9', in gol anche al 74', prima del tris definitivo firmato da Bianco al 79'. Si tratta della prima vittoria in campionato per la squadra di Alessandro Nesta, balzata dall'ultimo al 16° posto, in compagnia del Parma.