Serie A, pesante ko per il Como: la Lazio vince 5-1

Oltre a Roma-Torino, terminata 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala, è andata in scena in serata anche la sfida tra Como e Lazio, valida per la decima giornata di campionato. Vincono i biancocelesti 5-1: al 28' apre la rete Castellanos dal dischetto, al 31' Pedro raddoppia. Nella ripresa Mazzitelli accorcia le distanze al 53', poi al 62' il Como resta in 10 per l'espulsione di Braunoder. Tre minuti dopo anche Nuno Taveres viene espulso per somma di ammozioni. Al 71' Patric firma il tris per la formazione di Baroni, infine ancora Castellanos e Tchaouna in pieno recupero dilagano. Con questo risultato la Lazio raggiunge quota 19 punti, il Como resta a 9.