Serie A, Parma-Empoli 1-1: Charpentier risponde all'autogol di Coulibaly. Bonny sbaglia un rigore all'83'

Termina 1-1 la sfida tra Parma ed Empoli, valida per la nona giornata di Serie A. I toscani passano in vantaggio al minuto 35 grazie a un autogol di Coulibaly, il quale nel tentativo di anticipare Fazzini spinge il pallone nella sua porta. Nella ripresa i crociati agguantano il pari all'80' con Charpentier, entrato dalla panchina a inizio secondo tempo. Tre minuti più tardi il Parma ha la chance per vincere la gara ma Bonny fallisce il rigore del possibile 2-1 calciando sulla traversa. Si conclude quindi sull'1-1 e con questo risultato gli uomini di Pecchia salgono a 8 punti e si portano momentaneamente a +2 sulla zona retrocessione, mentre l'Empoli scavalca la Roma e va a quota 11.