Serie A, Milan-Udinese 1-0: decide Chukwueze. Infortunio alla spalla per Abraham

Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan riprende il campionato con una vittoria: a San Siro i rossoneri battono 1-0 l'Udinese nell'ottava giornata di Serie A. Al 13' i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Chukwueze e al 29' restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Reijnders. Nella ripresa Fonseca perde Abraham per infortunio alla spalla, dopo 5 minuti dal suo ingresso in campo. L'Udinese tenta il forcing nel finale e trova il pareggio al 95' con Kabasele, ma la rete viene annullata dopo l'on field review di Chiffi. Con questo risultato il Milan sale a quota 14 punti in classifica, l'Udinese resta a 13.