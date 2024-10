Serie A, 'manita' dell'Atalanta: 5-1 al Genoa

La settima giornata di Serie A, prima che il campionato si fermi per far spazio agli impegni delle Nazionali, prosegue con la vittoria dell'Atalanta: al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini batte 5-1 il Genoa. La rete di Retegui apre la gara al 24', poi l'attaccante si ripete al 50' per la doppietta personale. Al 60' Ederson firma il tris e al 74' Retegui cala il poker dal dischetto e sigla la sua tripletta. Nel finale anche de Roon va in gol e Ekhator segna l'unica rete rossoblù. Con questo successo l'Atalanta sale a 10 punti in classifica, mentre la squadra di Gilardino resta a 5.