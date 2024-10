Serie A: Lazio-Genoa 3-0, 2-2 tra Monza e Venezia

Prosegue la nona giornata di campionato con due partite in programma nel pomeriggio: la Lazio batte il Genoa, termina in parità la sfida tra Monza e Venezia. Allo Stadio Olimpico i biancocelesti vincono 3-0: Noslin apre la partita al 21', Pedro raddoppia all'86' e Vecino nel recupero firma il tris. Con questo successo la squadra di Baroni sale a 16 punti in classifica.

Sull'altro campo finisce 2-2: al 15' il Venezia si porta avanti con Ellertsson, al 23' Kyriakopoulos pareggia i conti. Sul finale di primo tempo Svoboda firma il vantaggio del Venezia, raggiunto al 44' dal gol di Djuric che chiude la gara. Il Monza raggiunge quota 8 punti, il Venezia 5.