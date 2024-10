Serie A, Juventus-Lazio 1-0: l'autogol di Gila regala la vittoria a Motta

Il sabato di Serie A si chiude con la vittoria della Juventus: all'Allianz Stadium i bianconeri battono la Lazio 1-0 nell'ottava giornata di campionato. Il match inizia subito in salita per gli ospiti dopo l'espulsione di Romagnoli al 24'. Nella ripresa la Juve insisteĀ alla ricerca del vantaggio ma la Lazio resiste fino all'85' quando Gila spinge in rete, anticipando l'uscita di Provedel, il cross di Cabal. Con questo successo la formazione di Thiago Motta si porta a 16 punti in classifica, mentre la Lazio resta a 13.