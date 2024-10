Serie A, Inter-Torino 3-2: tripletta di Thuram

Il sabato di Serie A si chiude con la vittoria casalinga dell'Inter: nella settima giornata di campionato i nerazzurri battono 3-2 il Torino a San Siro. Al 20' i granata restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Maripan dopo un brutto fallo ai danni di Thuram. Al 25' proprio l'attaccante francese sblocca la gara, poi si ripete al 35' e un minuto dopo il Torino accorcia le distanze con la rete di Zapata. Al 60', però, Thuram firma la tripletta personale. Nel finale Vlasic su rigore avvicina i granata all'Inter ma non basta.

Con questo successo la squadra di Inzaghi sale a 14 punti, il Torino resta a 11.