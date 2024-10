Serie A, Inter-Juventus 4-4: pareggio pirotecnico nel derby d'Italia

Non poteva esserci un derby d'Italia migliore. Per la nona giornata di Serie A, l'Inter ha ospitato la Juventus a San Siro per uno dei match più attesi dell'anno dato il prestigio dei due club e la forte rivalità che accomuna i tifosi delle due squadre. Partita entusiasmante e piena di gol che alla fine regala un punto a testa. Match che parte forte, con i nerazzurri che passano subito in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Piotr Zielinski. Poco dopo è Vlahovic a riportare la parità, mentre al 26' Weah accende una speranza negli uomini di Motta. Nel miglior momento dei bianconeri, l'Inter alza la testa e trova prima il momentaneo 2-2 con Mkhitaryan, e poi il 3-2 ancora una volta dagli 11 metri con il polacco ex Napoli. Nel secondo tempo la formazione allenata da Inzaghi, sulle ali dell'entusiasmo, al 53' fa 4-2 grazie a Dumfries. La Vecchia Signora non molla e grazie alla doppietta di un super Kenan Yildiz la riacciuffa all'ultimo. Inter che resta al secondo posto con 18 punti e a -4 dal Napoli capolista. Juventus che invece stacca Atalanta, Lazio ed Udinese e raggiunge il terzo posto in solitaria con 17 punti.