Serie A, il Cagliari inchioda la Juventus sull'1-1: il rigore di Marin risponde al penalty di Vlahovic

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Juventus e Cagliari e si è conclusa con il punteggio di 1-1. I bianconeri partono forte e al minuto 15 passano in vantaggio con il solito Vlahovic, il quale trasforma il rigore concesso per fallo di mano di Luperto sul colpo di testa di Gatti. Nella ripresa l'attaccante serbo fallisce un clamoroso gol praticamente a porta vuota e all'88' i rossoblù pareggiano i conti grazie al penalty di Marin su fallo di Douglas Luiz, interrompendo così la striscia di clean sheet consecutivi della difesa bianconera (primo gol subito in campionato). La sfida si accende, un minuto più tardi Conceicao simula in area e l'arbitro lo espelle estraendo il secondo cartellino giallo. Al 95' il Cagliari va a un passo dall'incredibile 1-2 ma il tiro di Obert si stampa sul palo alla destra di Di Gregorio. Termina così 1-1 e in seguito a questo risultato la Vecchia Signora scende al terzo posto in classifica a 13 punti, mentre i sardi diventano sedicesimi a quota 6.