Prosegue il turno infrasettimanale valido per la decima giornata di campionato. Nel pomeriggio la Fiorentina batte il Genoa in trasferta: allo Stadio Luigi Ferraris termina 1-0 per i viola. Dopo un primo tempo senza reti, Gosens sblocca la gara al 72' e regala la vittoria alla formazione di Palladino, che sale a 19 punti in classifica. Il Genoa resta ultimo a 6 punti.