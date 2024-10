Il posticipo che chiude la 7a giornata di campionato, ora in pausa per lasciar di nuovo spazio alle Nazionali, vede la Fiorentina battere il Milan 2-1. Al vantaggio di Adli nel primo tempo, aveva risposto Pulisic al 60' prima del definitivo punto siglato da Gudmundsson. Ben 3 i rigori assegnati e tutti sbagliati: il primo di Kean, gli altri due per i rossoneri, falliti da Theo Hernandez e da Abraham.