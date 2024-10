Serie A, Empoli-Napoli 0-1: gli Azzurri soffrono ma tornano in vetta

Allo Stadio Castellani, alle 12:30 è andata in scena la partita tra Empoli e Napoli valevole per l'ottava giornata di Serie A. Toscani che mantengono il pallino del gioco per gran parte della gara, ma senza riuscire ad affondare il colpo anche grazie alle parate di Elia Caprile, ex di questa partita. Al minuto 63' contatto in area tra Anjorin e Politano che regala un calcio di rigore agli Azzurri. Dagli 11 metri va Khvicha Kvaratskhelia che non sbaglia. La squadra di Antonio Conte che supera nuovamente la Juventus e torna in testa alla classifica con 19 punti. Empoli che invece dopo un ottimo inizio di campionato è alla seconda sconfitta consecutiva. I ragazzi di D'Aversa che rimangono all'undicesimo posto con 10 punti.