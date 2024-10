Serie A, Cagliari-Torino 3-2: decide l'autogol di Coco

Nel pomeriggio il Cagliari ospita e batte il Torino nell'ottava giornata di campionato: termina 3-2 per i padroni di casa. I sardi si portano in vantaggio al 38' con il gol di Viola, raggiunto dopo pochi minuti dalla rete di Sanabria a ristabilire l'equilibrio. Nella ripresa Linetty porta avanti i granata, ma al 74' Palomino pareggia i conti. Decide al 78' l'autogol di Coco che regala i tre punti alla formazione di Davide Nicola, che si porta a quota 9 punti in classifica, mentre il Torino resta a 11.