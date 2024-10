Serie A, Cagliari-Bologna 0-2: Orsolini e Odgaard regalano la vittoria a Italiano. Lecce-Verona 1-0: decide Dorgu

Il turno infrasettimanale della Serie A si è aperto alle 18:30 con Cagliari-Bologna e Lecce-Verona. All'Unipol Domus la formazione di Vincenzo Italiano che conquista la seconda vittoria del proprio campionato grazie alle reti di Riccardo Orsolini e Jens Odgaard. Emiliani ora al decimo posto in classifica con 12 punti, la squadra di Nicola che, invece, resta al quindicesimo posto con 9 punti. Allo stadio Via del mare succede di tutto. L'Hellas Verona, in 10 dal 40' per l'espulsione di Jackson Tchatchoua, subisce la pressione di un ottimo Lecce. Dopo diversi gol annullati dal VAR, a decidere è la rete segnata da Patrick Dorgu al 51'. Veneti che perdono completamente la testa e all'83' rimangono addirittura in 9 dopo il doppio giallo rimediato da Reda Belahyane. La squadra di Gotti dopo 7 turni senza vittorie, torna ad assaporare la gioia dei 3 punti e sale al diciottesimo posto con 8 punti. Per la formazione allenata da Paolo Zanetti arriva la terza sconfitta di fila che li tiene ancorati al quattordicesimo posto con 9 punti.