Serie A, Atalanta-Verona 6-1: super Retegui e Lookman

Alle 20.45, al Gewiss Stadium è stato fischiato l’inizio di Atalanta-Verona, gara valevole per la nona giornata di Serie A. Nel primo tempo l’Atalanta ha dominato completamente, infliggendo un pesante 5-1 al Verona in soli 45 minuti. La partita è iniziata alla grande con il gol di De Roon, seguito rapidamente dalle reti di Retegui, De Ketelaere e una doppietta di Lookman. Il nigeriano, in forma smagliante, ha partecipato a tutti e cinque i gol dei nerazzurri. Allo scadere del primo tempo Sarr ha segnato il gol della bandiera per il Verona. Al 58’ arriva il gol del 6-1 firmato Retegui che chiude definitivamente la partita. L’Atalanta vola al terzo posto a quota 16 mentre gli scaligeri restano a quota 9 punti insieme a Bologna, Como e Cagliari.