Serie A, anticipi e posticipi dalla 14a alla 18a giornata: Roma-Atalanta lunedì 2 dicembre, la trasferta col Milan domenica 29/12 alle 20:45

La Lega Serie A ha comunicato i giorni e gli orari delle sfide dalla 14a alla 18a giornata. Per quanto riguarda la Roma, la sfida con l'Atalanta si giocherà lunedì 2 dicembre alle 20:45. Roma-Lecce è in pogramma sabato 7 sempre alle 20:45, mentre per la trasferta di Como si tornerà a giocare di domenica alle ore 18.

Domenica 22 dicembre alle 12:30, invece, sarà la volta di Roma-Parma. La gara di San Siro con il Milan, infine, è prevista per domenica 29/12 sempre alle 20:45.

Il programma della Roma dalla 14a alla 18a giornata

Roma-Atalanta: lunedì 2 dicembre ore 20.45 (Sky/DAZN)

Roma-Lecce: sabato 7 dicembre ore 20.45 (Sky/DAZN)

Como-Roma: domenica 15 dicembre ore 18 (Sky/DAZN)

Roma-Parma: domenica 22 dicembre ore 12.30 (DAZN)

Milan-Roma: domenica 29 dicembre ore 20:45 (DAZN)

