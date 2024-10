Roma-Torino, lo striscione della Sud per il mancato minuto di silenzio per la scomparsa dei 3 tifosi foggiani: "La morte non è uguale per tutti"

Ha fatto molto discutere il mancato minuto di silenzio concesso dalla Lega per la morte dei 3 giovani ultras del Foggia, scomparsi in un incidente stradale rientrando da una trasferta lo scorso 13 ottobre. E la Curva Sud, nel corso di Roma-Torino, ha espresso tutto il proprio dissapore con uno striscione: "La morte non è uguale per tutti"

