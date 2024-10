ROMA-TORINO: le probabili formazioni. Out Dovbyk e Pellegrini, davanti Baldanzi-Pisilli con Dybala

Con gli strascichi della sconfitta di Firenze, questa sera allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Torino nella decima giornata di campionato. E, tra continue indiscrezioni di un possibile esonero dell'allenatore, Ivan Juric affronta il suo recente passato anche con due pessime notizie: Dovbyk, colpito da un attacco febbrile, e Pellegrini, alle prese con un problema al piede, non saranno a disposizione. Il tecnico giallorosso, senza anche lo squalificato Hermoso, sceglie Angeliño accanto a Mancini e Ndicka in difesa, in mezzo al campo si affida alla coppia Koné-Le Fée con Celik e Zalewski sulle corsie. Davanti Dybala gioca da centravanti supportato da Baldanzi e Pisilli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Le Fee, Koné, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dybala.

All. Juric.

TORINO: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Vojvoda, Ricci, Linetty, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria.

All.: Vanoli.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Del Giovane - Di Iorio. IV uomo: Tremolada. VAR: Mazzoleni. AVAR: Abisso.