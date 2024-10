Roma-Torino: Juric in panchina, ma il futuro è tutto da scrivere. De Rossi per tornare chiede garanzie: spunta l'idea Ranieri direttore tecnico

Nessuno scossone nell'immediato: Ivan Juric giovedì sera regolarmente in panchina a guidare la Roma in campo contro il Torino. Lo riferisce Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo: dopo le ore di riflessione di ieri questa è la decisione del club. Il futuro dell'allenatore, però, è tutto da scrivere.

La posizione di Ivan Juric rimane in bilico. Come riferisce la giornalista Eleonora Trotta, l'esonero con menzogna di De Rossi ha creato distanza fra l'allenatore croato e la squadra, che vorrebbe il ritorno dell'allenatore romano. Per tornare in giallorosso, De Rossi chiederebbe maggiori garanzie e una figura di riferimento, da qui il nome di Ranieri come direttore tecnico.