Roma-Torino: Juric saluta tutti i giocatori a fine partita. Il coro della Curva Sud: "Tifiamo solo la maglia" (FOTO)

La Roma vince una partita complicata contro il Torino grazie al gol di Paulo Dybala e sale a 13 punti in campionato, riprendendosi così parzialmente dalla brutta batosta di Firenze. A fine partita il tecnico giallorosso Ivan Juric ha salutato uno per uno tutti i suoi giocatori (e alcuni della sua ex squadra), con la Curva Sud che ha intonato il coro "Tifiamo solo la maglia" in risposta ai giocatori arrivati ad applaudirli.

