Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha diramato l’elenco dei 23 convocati in vista della sfida i questa sera contro la Roma. Out il lungo degente Duvan Zapata, infortunatosi gravemente al ginocchio a inizio ottobre in occasione della sconfitta 3-2 in casa dell’Inter, e Ivan Ilic. Di seguito la lista completa.

2⃣ 3⃣ granata per il turno infrasettimanale ? pic.twitter.com/7J5a3U7yDH — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 31, 2024