Roma-Torino: febbre per Dovbyk, gioca Dybala centravanti. Out anche Pellegrini

Dopo la disfatta al Franchi contro la Fiorentina, la Roma ospita allo Stadio Olimpico il Torino nel turno infrasettimanale della decima giornata di campionato. Per Ivan Juric non arrivano buone notizie: Artem Dovbyk, secondo le indiscrezioni del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, è alle prese con la febbre e non ci sarà, al suo posto Dybala giocherà da centravanti di manovra. Anche Pellegrini sarà assente per un problema al piede accusato in settimana poiché toccato duro da Saud martedì in allenamento.

Febbre per #Dovbyk

Gioca #Dybala centravanti di manovra. #Pellegrini quasi out per un problema al piede toccato duro da Saud Abdulhamid martedì in allenamento. @SkySport #RomaTorino — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 31, 2024