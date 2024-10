Ivan Juric si appresta ad affrontare la gara più delicata della sua esperienza romanista con il dubbio Lorenzo Pellegrini. Come riporta Angelo Mangiante, il capitano giallorosso non è al 100% per via di un trauma contusivo al piede dopo uno scontro con Abdulhamid in allenamento. Il numero 7, pur non al top, ha dato la disponibilità a scendere in campo con il Torino

(Manà Manà Sport)