Roma-Torino: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Nella notte di Halloween, la Roma vuole scacciare la paura e archiviare in fretta il 5-1 di Firenze. Ivan Juric, contro il Torino, si gioca il futuro sulla panchina giallorossa, e lo farà affidandosi ancora una volta al blocco storico. Tra i pali Svilar, in difesa Mancini, Ndicka e Angelino che torna tra i 3. In mezzo al campo pronta la coppia Cristante-Konè, con Celik e Zalewski sugli esterni. Alle spalle di Dovbyk agiranno Dybala e Pellegrini.

DOVE VEDERE ROMA-TORINO IN TV E IN STREAMING

Roma-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Match disponibile anche in streaming tramite app Dazn per smartphone, laptop e tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Dovbyk

TORINO: Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Lazaro; Sanabria, Adams.

LE QUOTE

ROMA-TORINO 1 X 2 EUROBET 1.75 3.60 4.80 SISAL 1.75 3.60 5.00 PLANETWIN365 1.75 3.60 4.85 SNAI 1.75 3.70 4.75

LR24