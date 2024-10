Questa sera allo Stadio Olimpico la Roma, dopo la disfatta di Firenze, ospiterà il Torino nella decima giornata di campionato in un match delicato per il futuro di Ivan Juric sulla panchina giallorossa e per la classifica della squadra. Come riporta il sito del quotidiano sportivo, anche l'agente di Juric, Beppe Riso, sarà presente sugli spalti dell'impianto sportivo.

